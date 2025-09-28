"У них была серия из пяти ничьих в РПЛ. И даже в этом случае команда занимает промежуточную первую позицию. Это говорит о том, что, во-первых, конкуренты тоже теряли очки. Во-вторых, "Локомотив", как и в предыдущем сезоне, показывает хороший футбол", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".
В субботу, 27 сентября, "Локомотив" одержал победу над "Рубином" в домашнем матче. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:0. Таким образом, железнодорожники довели количество набранных очков до 20 и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
Второе место после десяти туров РПЛ занимает "Краснодар" с тем же количеством очков, что и у "Локомотива". Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 19 очков.
Кержаков отреагировал на промежуточное лидерство "Локомотива" в РПЛ
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о выходе "Локомотива" на первое место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"