Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Кержаков отреагировал на промежуточное лидерство "Локомотива" в РПЛ

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о выходе "Локомотива" на первое место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"У них была серия из пяти ничьих в РПЛ. И даже в этом случае команда занимает промежуточную первую позицию. Это говорит о том, что, во-первых, конкуренты тоже теряли очки. Во-вторых, "Локомотив", как и в предыдущем сезоне, показывает хороший футбол", — приводит слова Кержакова "Чемпионат".

В субботу, 27 сентября, "Локомотив" одержал победу над "Рубином" в домашнем матче. Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 1:0. Таким образом, железнодорожники довели количество набранных очков до 20 и на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

Второе место после десяти туров РПЛ занимает "Краснодар" с тем же количеством очков, что и у "Локомотива". Тройку лидеров замыкает "Зенит", набравший 19 очков.

