Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
Волга Ул1 тайм
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

КДК РФС рассмотрит оскорбления Дзюбы болельщиками "Ахмата"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что орган рассмотрит оскорбления болельщиков "Ахмата" в адрес нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между "Ахматом" и "Акроном". А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы", — приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в субботу, 27 сентября. По ее итогам "Ахмат" одержал победу со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что "Акрон" направил обращение в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча.

После десяти туров чемпионата России грозненская команда идет на восьмом месте, записав в свой актив 15 очков. Тольяттинский "Акрон" на данный момент занимает 14-е место, набрав семь очков в десяти матчах РПЛ.

