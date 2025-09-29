"Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между "Ахматом" и "Акроном". А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы", — приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги состоялась в субботу, 27 сентября. По ее итогам "Ахмат" одержал победу со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что "Акрон" направил обращение в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча.
После десяти туров чемпионата России грозненская команда идет на восьмом месте, записав в свой актив 15 очков. Тольяттинский "Акрон" на данный момент занимает 14-е место, набрав семь очков в десяти матчах РПЛ.
КДК РФС рассмотрит оскорбления Дзюбы болельщиками "Ахмата"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что орган рассмотрит оскорбления болельщиков "Ахмата" в адрес нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"