Ловчев – о дерби с ЦСКА: "Спартак" победит. Хараткер даст о себе знать

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с ЦСКА.
"ЦСКА выглядит более монолитно. Более сыграно. Но такие матчи, как ЦСКА — "Спартак", под это не подходят. Тот характер, который есть у любого поколения "Спартака", даст о себе знать. Я думаю, что "Спартак" победит", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 5 октбря в Москве. Начало – в 16:45 по московскому времени. ЦСКА примет "Спартак" на своем домашнем поле.

После десяти туров текущего сезона РПЛ красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице. В их активе – 18 очков. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очко.

