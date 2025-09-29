Ловчев – о дерби с ЦСКА: "Спартак" победит. Хараткер даст о себе знать

"ЦСКА выглядит более монолитно. Более сыграно. Но такие матчи, как ЦСКА — "Спартак", под это не подходят. Тот характер, который есть у любого поколения "Спартака", даст о себе знать. Я думаю, что "Спартак" победит", — приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 5 октбря в Москве. Начало – в 16:45 по московскому времени. ЦСКА примет "Спартак" на своем домашнем поле.
После десяти туров текущего сезона РПЛ красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице. В их активе – 18 очков. ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очко.