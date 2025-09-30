Матчи Скрыть

В "Пари НН" высказались о возможной отставке главного тренера

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов высказался о возможной отставке Алексея Шпилевского с поста главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"
"Разве есть тренеры, которые любят проигрывать? Все хотят выигрывать и набирать очки. Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков. Естественно, все хотят выигрывать. Кредит доверия Шпилевсокму? У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально", - цитирует Удальцова "Чемпионат".

Алексей Шпилевский стал главным тренером "Пари НН" в июне текущего года и заключил с клубом трехлетний контракт. Ранее специалист работал на аналогичной должности в кипрском "Арисе", немецком "Эрцгебирге", казахстанском "Кайрате" и белорусском "Динамо-Бресте".

После 10 сыгранных туров нижегородцы располагаются на 15 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиге команда Алексея Шпилевского сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место с 2 баллами в своем активе.

