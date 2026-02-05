Кудряшов - о переходе Чалова в "Кайсериспор": сделал правильный выбор

"Федя сделал правильный выбор! У него должно всё получится. Турецкий чемпионат интересен. Многие команды играют в атаку. У него получится перезапустить карьеру", - сказал Кудряшов "Чемпионату".
4 февраля "Кайсериспор" официально сообщил о переходе на правах аренды центрального нападающего ПАОКа Федора Чалова. Напомним, ранее к турецкой команде присоединился российский вингер Денис Макаров.
Чалов играл за греческий клуб с лета 2024 года. В нынешнем сезоне воспитанник московского ЦСКА принял участие в 21 матче, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Фото: ФК "Кайсериспор"