Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Дивеев объяснил, как происходит в команде общение с новичками

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как новички влились в коллектив.
Фото: ПФК ЦСКА
"Смотрите, у нас есть Мойзес, и он уже русский. И мы через него всё передаём. Если кто-то не добегает, не дорабатывает, мы открыто об этом говорим. Если выражаться по-русски: начинаем пихать. Могу сказать, что все новички - качественные ребятаю С ними мы стали сильнее", - сказал Дивеев в интервью Legalbet.

В летнее трансферное окно "армейцы" приобрели семь легионеров: защитники Рамиро Ди Лусиано, Жоао Виктор; полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниель Руис, Энрике Кармо, Матия Попович.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.

В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет дома против "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится