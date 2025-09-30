"Смотрите, у нас есть Мойзес, и он уже русский. И мы через него всё передаём. Если кто-то не добегает, не дорабатывает, мы открыто об этом говорим. Если выражаться по-русски: начинаем пихать. Могу сказать, что все новички - качественные ребятаю С ними мы стали сильнее", - сказал Дивеев в интервью Legalbet.
В летнее трансферное окно "армейцы" приобрели семь легионеров: защитники Рамиро Ди Лусиано, Жоао Виктор; полузащитники Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниель Руис, Энрике Кармо, Матия Попович.
После 10 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
В следующем туре команда Фабио Челестини сыграет дома против "Спартака". Встреча пройдёт в воскресенье, 5 октября.
Дивеев объяснил, как происходит в команде общение с новичками
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как новички влились в коллектив.
Фото: ПФК ЦСКА