"Остается лишь согласие от РФС". В ФИФА высказались о возможном проведении матча Россия - США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста высказался о возможном проведении товарищеского матча сборной России с США.
Фото: РФС
"Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА. Остается лишь согласие от РФС, чтобы мы начали работу по организации этой встречи. С согласия российской стороны мы начнем выбор даты и места проведения матча сборных России и США", - цитирует Деста Sport24.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0).

В октябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном в Волгограде, а также проведут товарищескую встречу с Боливией в Москве. На данный момент Россия располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, США в этом рейтинге занимает 16 место.

