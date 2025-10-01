Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Жедсон высказался о шансах "Спартака" на чемпионство

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Шансы "Спартака" на чемпионство? Мы не смотрим на таблицу. Главное — то, как мы работаем. Мы смотрим на результат конкретного матча. Сезон — это не три, семь или десять матчей. Мы работаем над тем, чтобы сформировать сильную команду", - цитирует Фернандеша Sport24.

После 10 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА, который лидирует в таблице с 21 баллом в своем активе.

Напомним, что главный тренер столичного клуба Деян Станкович был дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС на один месяц. Сообщалось, что руководство красно-белых намерено отправить сербского специалиста в отставку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится