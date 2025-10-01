Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

В РФС высказались о возможном проведении матча Россия - США

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении матча Россия - США.
Фото: РФС
"Мы говорили, что ведём переговоры со многими федерациями, но комментируем только те переговоры, которые завершились. Про США то же самое. Переговоры мы ведём", - приводит слова Митрофанова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую встречу с национальной командой США.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре национальная команда России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0).

В октябре подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном в Волгограде, а также проведут товарищескую встречу с Боливией в Москве. На данный момент Россия располагается на 33 строчке в рейтинге сборных ФИФА, США в этом рейтинге занимает 16 место.

