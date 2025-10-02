Вратарь "Динамо" Расулов – о возможном дебюте в РПЛ: разговоров не было. Сейчас у нас первый номер – это Лунев

"Разговоров не было. Двигаемся от игры к игре, готовимся. Сейчас у нас первый номер – это Андрей Лунев. Если тренерский штаб доверяет мне игры в Кубке, то в перспективе тренеры понимают, что я могу сыграть и в РПЛ", – приводит слова Расулова "Матч ТВ".
В матчах чемпионата России 19-летний голкипер "Динамо" еще не принимал участия. Во вторник, 30 сентября Курбан Расулов выступил во встрече пятого тура группового этапа Кубка России с "Краснодаром". Матч завершился ничьей со счетом 0:0 в основное время. Однако черно-зеленые одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2.
На данный момент в активе "Динамо" 15 очков после десяти туров РПЛ. Московская команда идет седьмой в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые встретятся с "Локомотивом". Матч состоится 4 октября на домашней арене "Динамо".
Вратарь "Динамо" Курбан Расулов высказался о возможном выступлении в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"