Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Вратарь "Динамо" Расулов – о возможном дебюте в РПЛ: разговоров не было. Сейчас у нас первый номер – это Лунев

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов высказался о возможном выступлении в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"
"Разговоров не было. Двигаемся от игры к игре, готовимся. Сейчас у нас первый номер – это Андрей Лунев. Если тренерский штаб доверяет мне игры в Кубке, то в перспективе тренеры понимают, что я могу сыграть и в РПЛ", – приводит слова Расулова "Матч ТВ".

В матчах чемпионата России 19-летний голкипер "Динамо" еще не принимал участия. Во вторник, 30 сентября Курбан Расулов выступил во встрече пятого тура группового этапа Кубка России с "Краснодаром". Матч завершился ничьей со счетом 0:0 в основное время. Однако черно-зеленые одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2.

На данный момент в активе "Динамо" 15 очков после десяти туров РПЛ. Московская команда идет седьмой в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые встретятся с "Локомотивом". Матч состоится 4 октября на домашней арене "Динамо".

