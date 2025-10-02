Бабаев раскрыл детали переговоров ЦСКА с Иваном Обляковым

"С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит", - сказал Бабаев в интервью "СЭ".
Иван Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне за ЦСКА полузащитник провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. За весь период в московском клубе Иван Обляков провел 270 матчей и отметился 76 результативными действиями (33 гола и 43 голевые передачи).
После 10 туров ЦСКА идет на первом месте в таблице РПЛ. Следующая встреча в рамках чемпионата пройдет против "Спартака" на стадионе "ВЭБ Арена" 5 октября.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником Иваном Обляковым по поводу продления контракта.
Фото: ПФК ЦСКА