Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Бабаев раскрыл детали переговоров ЦСКА с Иваном Обляковым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником Иваном Обляковым по поводу продления контракта.
Фото: ПФК ЦСКА
"С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит", - сказал Бабаев в интервью "СЭ".

Иван Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне за ЦСКА полузащитник провел 16 матчей, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. За весь период в московском клубе Иван Обляков провел 270 матчей и отметился 76 результативными действиями (33 гола и 43 голевые передачи).

После 10 туров ЦСКА идет на первом месте в таблице РПЛ. Следующая встреча в рамках чемпионата пройдет против "Спартака" на стадионе "ВЭБ Арена" 5 октября.

