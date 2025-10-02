Бывший игрок сборной России высказался о предстоящем матче между ЦСКА и "Спартаком"

- "Спартак" выиграл те матчи, которые должен был выиграть. А игра с ЦСКА покажет настрой и положение дел в "Спартаке" на данный момент, - сказал Кобелев "Чемпионату".
Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 5 октября, в 16:30 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена".
На данный момент красно-синие возглавляют таблицу РПЛ с 21 очком, в то время как красно-белые идут на пятом месте с 18 баллами.
Бывший игрок сборной России Андрей Кобелев поделился ожиданиями о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"