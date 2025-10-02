Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
РостовЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Бранн
1 - 0 1 0
УтрехтЗавершен
Рома
0 - 1 0 1
ЛилльЗавершен
Виктория П
3 - 0 3 0
МальмёЗавершен
Селтик
0 - 2 0 2
БрагаЗавершен
ФКСБ
0 - 2 0 2
Янг БойзЗавершен
Лудогорец
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
ФрайбургЗавершен
Панатинаикос
1 - 2 1 2
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
3 - 0 3 0
БрейдабликЗавершен
Ноа
1 - 0 1 0
РиекаЗавершен
Зриньски
5 - 0 5 0
ЛинкольнЗавершен
КуПС
1 - 1 1 1
ДритаЗавершен
Лех
4 - 1 4 1
РапидЗавершен
Райо Вальекано
2 - 0 2 0
ШкендияЗавершен
Ягеллония
1 - 0 1 0
Хамрун СпартансЗавершен
Омония
0 - 1 0 1
МайнцЗавершен
Динамо Киев
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Гендиректор ЦСКА поделился мнением о трансфере полузащитника "Наполи"

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере полузащитника Матии Поповича, перешедшего в стан красно-синих из "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА
- Переход Поповича из "Наполи"? Это очень хороший кейс, который во многом может помочь многим клубам, в том числе и ЦСКА, - сказал Бабаев "СЭ".

Матия Попович перешел в ЦСКА из "Наполи" 11 сентября. Контракт 19-летнего игрока с московским клубом рассчитан до июня 2029 года.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 очком. 5 октября "армейцы" на своем поле примут московский "Спартак" в рамках 11-го тура РПЛ.

