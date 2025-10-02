Гендиректор ЦСКА поделился мнением о трансфере полузащитника "Наполи"

- Переход Поповича из "Наполи"? Это очень хороший кейс, который во многом может помочь многим клубам, в том числе и ЦСКА, - сказал Бабаев "СЭ".
Матия Попович перешел в ЦСКА из "Наполи" 11 сентября. Контракт 19-летнего игрока с московским клубом рассчитан до июня 2029 года.
На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 очком. 5 октября "армейцы" на своем поле примут московский "Спартак" в рамках 11-го тура РПЛ.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о трансфере полузащитника Матии Поповича, перешедшего в стан красно-синих из "Наполи".
Фото: ПФК ЦСКА