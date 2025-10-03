Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Генсек РФС оценил шансы сборной России получить wild card на ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о шансах получения Россией wild card на Чемпионат мира-2026.
Фото: РФС
"Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что скорее всего этого не произойдет", – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".

Напомним, российские футбольные клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. В связи с этим России не принимает участия в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года, который состоится на территории трех стран: Канады, Мексики и США.

В сентябре 2025 года Россия провела две товарищеские встречи: с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1). В октябре национальная команда встретится со сборными Ирана и Боливии.

