Лукин - о вызове в сборную России: для любого футболиста это честь и гордость

"Для меня большая честь быть в списке сборной России на октябрьские матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Для любого футболиста честь и гордость выступать за национальную сборную. Нечто особенное — играть за сборную России. Когда выходишь за сборную и слышишь гимн своей страны, не знаю, что может быть лучше", - сказал Лукин в интервью "Чемпионату".
Матвей Лукин в этом сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах в составе ЦСКА и не отметился результативными действиями. Защитник является воспитанником "армейского" клуба.
После 10 туров ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 21 очко.
За сборную России Матвей Лукин провёл один матч в сентябре против Катара (4:1). Он вышел на замену и отыграл 26 минут.
