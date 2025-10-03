Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Лукин - о вызове в сборную России: для любого футболиста это честь и гордость

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от попадания в итоговый список сборной России на октябрьский сбор.
Фото: официальный сайт РФС
"Для меня большая честь быть в списке сборной России на октябрьские матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Для любого футболиста честь и гордость выступать за национальную сборную. Нечто особенное — играть за сборную России. Когда выходишь за сборную и слышишь гимн своей страны, не знаю, что может быть лучше", - сказал Лукин в интервью "Чемпионату".

Матвей Лукин в этом сезоне принял участие в 12 матчах во всех турнирах в составе ЦСКА и не отметился результативными действиями. Защитник является воспитанником "армейского" клуба.

После 10 туров ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 21 очко.

За сборную России Матвей Лукин провёл один матч в сентябре против Катара (4:1). Он вышел на замену и отыграл 26 минут.

