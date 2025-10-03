"К сожалению, не смогу принять участия! Я поблагодарил за приглашение, но мне нужно работать!" - передает слова Карреры "СЭ".
Напомним, 11 октября в Москве на стадионе "Арена Химки" пройдет прощальный матч полузащитника Дениса Глушакова. В этой игре примут участие бывшие игроки "Спартака" и "Локомотива". Глушаков выйдет на поле по одному тайму за каждую из команд.
Глушаков стал чемпионом России в составе "Спартака" в 2017 году, когда красно-белых тренировал итальянский специалист Массимо Каррера.
Каррера отреагировал на приглашение Глушакова на прощальный матч игрока
Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что не сможет принять участия в прощальном матче экс-футболиста красно-белых Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Спартак"