Депутат Свищев: Садыгов не создавал бренд “Химок”, но разорил и сломал

- По-другому быть и не могло. КДК начал разбирательство, это касается их. Депутаты Госдумы рассмотрели обращения, довели до специалистов. Нужно, чтобы таких ситуаций не возникало, это не добавляет имиджа. У "Химок" была и детская школа, где молодые игроки все видели. Не сомневаюсь, что КДК примет правильное решение. Насколько мы знаем от Максима Митрофанова, могут отстранить Садыгова от футбольной деятельности на долгие годы. Спортсменов, сотрудников, болельщиков бросили. Садыгов не создавал бренд "Химки", но разорил и сломал. И уехал в Турцию, как будто ничего не произошло.
Напомним, 18 июня 2025 года футбольный клуб "Химки" объявил о приостановке деятельности. 31 июля 2025 года бывшими сотрудниками было написано коллективное письмо из-за невыплаченных клубом зарплат. Обращение было направлено в Генеральную прокуратуру.
По словам генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, Туфан Садыгов может быть отстранен от футбола на срок от 10 лет. 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом из-за долга более 448 миллионов рублей.
Из-за финансовых проблем команда не получила лицензию для участия в РПЛ и Первой лиге. В сезоне-2024/2025 "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Источник: "СЭ"
