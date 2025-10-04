Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Тоттенхэм2 тайм
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 1 0 1
Леванте1 тайм
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Канчельскис ответил на вопрос о пользе отсутствия Станковича на тренерской скамейке "Спартака"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис проанализировал влияние отсутствия главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на скамейке запасных на результаты команды.
Фото: Getty Images
- Пойдет ли на пользу отсутствие Станковича на скамейке? Кубковый матч "Спартак" выиграл, "Пари НН" в чемпионате обыграли. "Спартак" обязан таких соперников обыгрывать. Посмотрим, как сложится матч с ЦСКА, и, наверное, по итогам месячной дисквалификации Станковича можно будет делать выводы, - передаёт Канчельскиса Metaratings.ru.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц во всех российских турнирах после удаления за оскорбление рефери в домашнем матче Кубка России с "Ростовом" (1:2) 18 сентября. Без Станковича на скамейке красно-белые победили во всех трёх сыгранных матчах - в РПЛ дома с "Крыльями Советов" (2:1) и "Пари НН" (3:0) и в Кубке России на выезде с "Пари НН" (2:1).

5 октября в рамках 11 тура РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с лидером чемпионской гонки ЦСКА.

