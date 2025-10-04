Канчельскис ответил на вопрос о пользе отсутствия Станковича на тренерской скамейке "Спартака"

- Пойдет ли на пользу отсутствие Станковича на скамейке? Кубковый матч "Спартак" выиграл, "Пари НН" в чемпионате обыграли. "Спартак" обязан таких соперников обыгрывать. Посмотрим, как сложится матч с ЦСКА, и, наверное, по итогам месячной дисквалификации Станковича можно будет делать выводы, - передаёт Канчельскиса Metaratings.ru.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц во всех российских турнирах после удаления за оскорбление рефери в домашнем матче Кубка России с "Ростовом" (1:2) 18 сентября. Без Станковича на скамейке красно-белые победили во всех трёх сыгранных матчах - в РПЛ дома с "Крыльями Советов" (2:1) и "Пари НН" (3:0) и в Кубке России на выезде с "Пари НН" (2:1).
5 октября в рамках 11 тура РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с лидером чемпионской гонки ЦСКА.
