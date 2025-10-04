Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Мостовой - о ничьей "Зенита" и "Акрона": я был ошарашен

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча между "Акроном" и "Зенитом" в 11-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
- Ничья между "Акроном" и "Зенитом" очень удивила. Я не смог посмотреть матч из-за мероприятия, но был уверен, что "Зенит" выиграет. Однако когда я увидел, что счёт 1:1 и ещё Дзюба не забил, был ошарашен. Я был в шоке от статистики, которая была не в пользу "Зенита". В лишний раз убеждаюсь, что питерцы вроде набирают и наверху, но рядом ещё и другие топ-клубы.

Матч "Акрона" и "Зенита" прошел сегодня, 4 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках 11 тура РПЛ. Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Забитыми голами отметились вингер Педро и крайний нападающий Эдгар Севикян.

Напомним, на 95-й минуте встречи форвард Артём Дзюба не реализовал пенальти в ворота петербургской команды, который мог принести тольяттинцам победу впервые с 29 июля. За всю игру гости нанесли 13 ударов по воротам, 1 из них в створ. "Акрон" отметился 5 ударами (1 в створ).

Источник: "Чемпионат"

