Мостовой - о ничьей "Зенита" и "Акрона": я был ошарашен

- Ничья между "Акроном" и "Зенитом" очень удивила. Я не смог посмотреть матч из-за мероприятия, но был уверен, что "Зенит" выиграет. Однако когда я увидел, что счёт 1:1 и ещё Дзюба не забил, был ошарашен. Я был в шоке от статистики, которая была не в пользу "Зенита". В лишний раз убеждаюсь, что питерцы вроде набирают и наверху, но рядом ещё и другие топ-клубы.
Матч "Акрона" и "Зенита" прошел сегодня, 4 октября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках 11 тура РПЛ. Игра завершилась вничью со счетом 1:1. Забитыми голами отметились вингер Педро и крайний нападающий Эдгар Севикян.
Напомним, на 95-й минуте встречи форвард Артём Дзюба не реализовал пенальти в ворота петербургской команды, который мог принести тольяттинцам победу впервые с 29 июля. За всю игру гости нанесли 13 ударов по воротам, 1 из них в створ. "Акрон" отметился 5 ударами (1 в створ).
