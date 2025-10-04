- Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: "Закрой рот, черное говно". Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.
В субботу, 4 октября, состоялся матч между "Краснодаром" и "Ахматом" в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в "Краснодаре" на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 85-й минуте встречи защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля, получив прямую красную карточку за то, что ударил плечом капитана краснодарской команды Эдуарда Сперцяна.
26-летний сенегалец играет за грозненцев с лета этого года. В его активе 10 матчей за "Ахмат" в РПЛ и Кубке России, в которых игрок отметился одним забитым мячом.
Источник: "Матч ТВ"
Ударивший Сперцяна защитник "Ахмата" рассказал, чем его спровоцировал соперник
Игрок "Ахмата" Усман Ндонг заявил, что капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма.
Фото: ФК "Ахмат"