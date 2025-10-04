Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Ударивший Сперцяна защитник "Ахмата" рассказал, чем его спровоцировал соперник

Игрок "Ахмата" Усман Ндонг заявил, что капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма.
Фото: ФК "Ахмат"
- Был игровой эпизод, фола там не было. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался, потому что ничего там не было. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: "Закрой рот, черное говно". Я же не сумасшедший, чтобы бить его. Зачем мне что-то придумывать, если он это сказал.

В субботу, 4 октября, состоялся матч между "Краснодаром" и "Ахматом" в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в "Краснодаре" на стадионе "Ozon Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 85-й минуте встречи защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля, получив прямую красную карточку за то, что ударил плечом капитана краснодарской команды Эдуарда Сперцяна.

26-летний сенегалец играет за грозненцев с лета этого года. В его активе 10 матчей за "Ахмат" в РПЛ и Кубке России, в которых игрок отметился одним забитым мячом.

Источник: "Матч ТВ"

