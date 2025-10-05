Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
Динамо Мх2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Эспаньол
1 - 0 1 0
Бетис1 тайм
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
Дженоа2 тайм
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Нападающий "Спартака" просит поддержку у фанатов команды

Форвард "Спартака" Ливай Гарсия поделился мнением о поражении команды в матче 11-го тура против ЦСКА.
Фото: "РИА Новости Спорт"
"Нам нужно было побеждать, забивать голы. Но мы не забили достаточно, чтобы сегодня выиграть. Позиция в РПЛ? Мы не там, где хотим быть. Нам нужно собраться и исправить ситуацию. Фанаты - наш двенадцатый игрок. Я прошу, чтобы они продолжали в нас верить и поддерживать", - приводит слова Гарсии "СЭ".

Сегодня, 5 октября, "Спартак" уступил на выезде в московском дерби ЦСКА. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:3. В составе гостей отличились Жедсон Фернандес и Ливай Гарсия, а у хозяев голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший одиннадцатиметровый, Данил Круговой.

Команда Деяна Станковича с 18 набранными очками остались на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что это первое поражение красно-белых после дисквалификации сербского наставника. Его отстранили на месяц за нецензурные выражение в адрес судьи в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" (2:2).

Опубликовал:
