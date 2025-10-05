Нападающий "Спартака" просит поддержку у фанатов команды

"Нам нужно было побеждать, забивать голы. Но мы не забили достаточно, чтобы сегодня выиграть. Позиция в РПЛ? Мы не там, где хотим быть. Нам нужно собраться и исправить ситуацию. Фанаты - наш двенадцатый игрок. Я прошу, чтобы они продолжали в нас верить и поддерживать", - приводит слова Гарсии "СЭ".
Сегодня, 5 октября, "Спартак" уступил на выезде в московском дерби ЦСКА. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:3. В составе гостей отличились Жедсон Фернандес и Ливай Гарсия, а у хозяев голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший одиннадцатиметровый, Данил Круговой.
Команда Деяна Станковича с 18 набранными очками остались на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что это первое поражение красно-белых после дисквалификации сербского наставника. Его отстранили на месяц за нецензурные выражение в адрес судьи в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" (2:2).