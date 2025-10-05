Круговой назвал победу над "Спартаком" "одной из самых эмоциональных"

"Хорошая игра. Главное, мы забили все свои моменты в первом тайме. Это один из самых эмоциональных матчей для меня", - передаёт слова Кругового Sport24.
Сегодня, 5 октября ЦСКА в домашнем матче на "ВЭБ Арене" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2.
Отметим, что Данил Круговой проводит свой самый результативный сезон в карьере. Игрок "армейцев" уже сделал семь результативных действий в 11 матчах в этом сезоне чемпионата России.
На данный момент команда Челестини лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 24 очка.