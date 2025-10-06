Матчи Скрыть

Шпилевский назвал старт сезона в "Пари НН" самым тяжелым в карьере

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский ответил, как бы он описал старт сезона-2025/26 в нижегородском клубе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Как самый тяжелый в моей карьере. Постоянные пенальти в наши ворота, плюс поздние трансферы, поэтому такой сезон. Но еще раз: команда меняется, развивается. Как тренера меня это радует. Не радует пока только результат", – приводит слова Шпилевского пресс-служба "Пари НН".

Команда Алексея Шпилевского на выезде уступила "Сочи" в воскресенье, 5 октября. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 1:2. Автором единственного гола нижегородцев стал нападающий Хуан Босельи, забивший мяч в ворота хозяев поля на 48-й минуте. Таким образом, "Пари НН" потерпел поражение в третий раз подряд.

На данный момент нижегородцы идут на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с шестью очками.

