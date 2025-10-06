Матчи Скрыть

Главный тренер ЦСКА оценил игру Барко из "Спартака": у нас так же ведут себя Кисляк, Обляков, Алвес

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением об игре полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы обращали внимание на Барко: в переходах "Спартака" он хорошо располагается в свободных зонах, его сложно сдерживать и опекать. Он играет по всему полю, сложно оценить его позицию. У нас так же ведут себя Кисляк, Обляков, Алвес — постоянно меняются местами", — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА.

В воскресенье, 5 октября ЦСКА одержал победу над "Спартаком". Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:2. В сезоне-2025/26 Барко принял участие в 12 встречах за красно-белых во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

На данный момент команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 11-ти встреч. "Спартак" занимает шестую строчку, записав в свой актив 18 очков.

