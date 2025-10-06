Полузащитник "Сочи" Сааведра – о победном голе: у меня нет универсального решения, как бить пенальти

"Изначально у меня нет какого?то универсального решения, как бить пенальти. На этот раз так получилось, что после удара мяч отскочил в ту зону, откуда я смог добить и вывести команду вперед", — приводит слова Сааведры "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября "Сочи" обыграл "Пари НН" со счетом 2:1. Решающий гол с пенальти забил Сааведра. Вратарь команды соперника Никита Медведев отразил удар полузащитника, но Сааведра добил мяч в ворота.
Эта победа стала первой для "Сочи" в текущем сезоне. На данный момент команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" с шестью очками идет на 15-й строчке.
Фото: "Матч ТВ"