Полузащитник "Сочи" Сааведра – о победном голе: у меня нет универсального решения, как бить пенальти

Полузащитник "Сочи" Игнасио Сааведра прокомментировал победный гол в ворота "Пари НН" в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Изначально у меня нет какого?то универсального решения, как бить пенальти. На этот раз так получилось, что после удара мяч отскочил в ту зону, откуда я смог добить и вывести команду вперед", — приводит слова Сааведры "Матч ТВ".

В воскресенье, 5 октября "Сочи" обыграл "Пари НН" со счетом 2:1. Решающий гол с пенальти забил Сааведра. Вратарь команды соперника Никита Медведев отразил удар полузащитника, но Сааведра добил мяч в ворота.

Эта победа стала первой для "Сочи" в текущем сезоне. На данный момент команда Игоря Осинькина набрала пять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Пари НН" с шестью очками идет на 15-й строчке.

