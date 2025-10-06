"Очень тяжелый матч для судьи. Как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери справился и принимал правильные решения", — приводит слова Бабаева ТАСС.
В воскресенье, 5 октября ЦСКА на домашнем поле одержал победу над "Спартаком". Встреча 11-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:2. Один из голов армейцев в первой половине встречи был отменен. Также в ворота красно-белых был назначен пенальти.
После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды 24 очка. "Спартак" набрал 18 очков в 11 турах Российской Премьер-Лиги и на данный момент занимает шестую строчку.
В ЦСКА высказались о судействе в дерби со "Спартаком"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил решения судьи в матче 11-го тура РПЛ армейцев со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА