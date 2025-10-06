КДК рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом

- КДК РФС обязательно рассмотрит инцидент между Сперцяном и Ндонгом, но не на предстоящем заседании, а на следующем. По причине отсутствия Сперцяна он приглашен в сборную Армении. По возвращении и до начала следующего тура КДК обязательно рассмотрит этот инцидент. Сейчас собираем материалы.
Матч между "Краснодаром" и "Ахматом" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся в минувшую субботу, 4 октября. (2:0).
Напомним, на 85-й минуте встречи главный арбитр удалил с поля защитника грозненцев Усмана Ндонга, показав футболисту прямую красную карточку за удар плечом полузащитника и капитана "быков" Эдуарда Сперцяна. После игры сенегалец рассказал, что соперник оскорбил его на рассовой почве. Сперцян, в свою очередь, заявил, что не делал этого и готов пройти проверку на полиграфе.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Краснодар"