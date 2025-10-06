Матчи Скрыть

Бывший тренер "Спартака" отверг возможность возвращения в клуб

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что не рассматривает возможность возвращения в клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Я не думаю о возвращении в "Спартак". Не хочу выдвигать никаких гипотез по поводу возможности приглашения", - сказал Рианчо в интервью "Совспорту".

Испанский специалист исполнял обязанности главного тренера "Спартака" в сезоне-2018/2019. Под его руководством команда одержала 2 победы, 2 раза сыграла вничью и 2 раза потерпела поражение.

До этого Рауль Рианчо работал в России ассистентом тренера в "Спартаке" и казанском "Рубине".

