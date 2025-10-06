Овчинников: чтобы побеждать, "Зениту" нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре

""Зениту" нужно еще больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Однако где им найти пляж на Неве, ведь сейчас начнется зима? Ну невозможно смотреть на восемь бразильцев в стартовом составе. Ладно бы если бы они еще нормально играли. Хотя когда надо, они играют", — сказал Овчинников "Чемпионату".
Стартовый состав "Зенита" в матче 11-го тура против "Акрона" насчитывает 6 футболистов с бразильским паспортом. Игроков с российским гражданством в заявке сине-бело-голубых было четверо, один из которых - Дуглас Сантос.
На данный момент "Зенит" находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Последнее поражение петербуржцев произошло 9 августа в гостях у грозненского "Ахмата" (1:0).
Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал трансферную политику "Зенита".
