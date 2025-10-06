Матчи Скрыть

Непомнящий оценил игру Арсена Захаряна

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре Арсена Захаряна, выступающего за "Реал Сосьедад".
Фото: "Чемпионат"
- Захарян слишком мало играет, чтобы его испанскую карьеру можно было как-то оценивать. Нет четкой картины. Но он еще достаточно молодой — все впереди. Возвращение в Россию? Думаю, аренда в клуб РПЛ пошла бы ему на пользу, - сказал Непомнящий "РБ Спорт".

Напомним, Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в 2023 году за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел 2 игры во всех турнирах, не отметившись ни одним результативным действием. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года.

