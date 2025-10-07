"Болельщик ЦСКА? Какая разница". Мостовой высказался о новом гендиректоре "Спартака"

"Болельщик ЦСКА? Какая разница. Может, Малышев был болельщиком тоже. Можешь болеть за кого угодно, а потом поменяться. В руководящих ролях бедные люди не приходят. Приходят или с деньгами, или со связями", — приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
"Спартак" объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора клуба 6 октября. Он занимал эту должность с июня 2023 года. Сообщалось, что Малышев покинул пост по семейным обстоятельствам, однако он продолжит работать в структуре клуба.
В понедельник, 7 октября стало известно, что на должность генерального директора "Спартака" назначен Сергей Некрасов, который в течение 10 лет с 2001 года работал в структуре "Лукойла".
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал назначение Сергея Некрасова на пост генерального директора красно-белых.
