Матчи Скрыть

Карпин резко высказался о невызове Смолова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду нападающего Федора Смолова.
Фото: "Чемпионат"
"Что касается Смолова, вызывать игрока "Броуков" — такая себе история. Можно организовать специальный гала-матч, пусть РФС сделает. При чём здесь первая сборная?" - сказал Карпин в интервью "Чемпионату".

В текущем сезоне Федор Смолов провел 3 игры в рамках Кубка России за медиафутбольный клуб Broke Boys. Нападающий забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. За сборную России форвард сыграл 45 матчей и отметился 16-ю забитыми мячами.

В октябре сборная России встретится со сборной Ирана 10-го числа в Волгограде и со сборной Боливии 14-го числа в Москве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится