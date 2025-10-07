"Что касается Смолова, вызывать игрока "Броуков" — такая себе история. Можно организовать специальный гала-матч, пусть РФС сделает. При чём здесь первая сборная?" - сказал Карпин в интервью "Чемпионату".
В текущем сезоне Федор Смолов провел 3 игры в рамках Кубка России за медиафутбольный клуб Broke Boys. Нападающий забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. За сборную России форвард сыграл 45 матчей и отметился 16-ю забитыми мячами.
В октябре сборная России встретится со сборной Ирана 10-го числа в Волгограде и со сборной Боливии 14-го числа в Москве.
Карпин резко высказался о невызове Смолова в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов в национальную команду нападающего Федора Смолова.
Фото: "Чемпионат"