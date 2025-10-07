"Скажу так: хотелось бы, чтобы вы пришли, и мы пообщались. Но точно не 8 миллионов евро", - сказал Дзюба в интервью Sport24.
Мирлинд Даку перешёл в "Рубин" в июле 2023 года. За этот период албанский нападающий принял участие в 77 играх за казанцев, отметился 34 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
Спортивный директор "Рубина" обозначил предполагаемую цену за Даку
Спортивный директор "Рубина" Константин Дзюба рассказал, за какую сумму казанцы готовы расстаться с форвардом Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Рубин"