"Он набирает форму и приходит в кондиции. Идёт в стыки. Но есть какой-то комплекс, как-никак пропустил полгода. Ему надо набрать свой тонус - и будет забивать. Понятно, пока тяжело забивать, играя по 15 минут. Но тренер видит его работу каждый день на тренировках. Нормально идёт восстановление. Перерыв на сборную пойдёт на пользу", - сказал Сафонов в интервью Metaraitings.
Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в первом матче весенней части прошлого сезона в игре 19-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). Также в минувшем сезоне форвард провёл за "Динамо" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.
Нападающий бело-голубых впервые после травмы вышел на поле в матче 8-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:2). На счету Константина Тюкавина пять матчей в этом сезоне, один забитый мяч и одна голевая передача. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2030 года.
Агент Тюкавина - о восстановлении игрока: надо набрать свой тонус
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина поделился информацией о наборе формы игрока.
