"Главные конкуренты "Локомотива" в борьбе за чемпионство? Точно ЦСКА и "Краснодар". "Зенит" тоже никогда нельзя сбрасывать со счетов", - передает слова Сильянова Sport24.
На октябрьскую международную паузу, связанную с матчами сборных, "Локомотив" ушел, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Железнодорожники" набрали 23 очка в 11 сыгранных турах и отстают от лидирующего ЦСКА на один балл. "Краснодар" на данный момент замыкает призовую тройку, имея в своем активе также 23 очка.
Защитник "Локомотива" не считает "Спартак" конкурентом в борьбе за чемпионство
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов поделился мыслями о главных конкурентах "железнодорожников" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"