Корнеев – о ближайшем сопернике сборной России: Иран – крепкий орешек

"Ждем побед и красивой игры. Иран — крепкий орешек, достаточно быстрая команда, переходы у нее кинжальные. Хотелось бы много голов, но с ними будет трудно много забить", — приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
В октябре сборная России проведет две товарищеские встречи. 10 числа команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Ираном. Матч состоится на "Волгоград Арене". Начало – в 20:00 по московскому времени. 14 октября сборная сборная России в Москве примет команду Боливии.
В сентябре национальная команда вничью сыграла с Иорданией со счетом 0:0, а также одержала разгромную победу над Ираном в гостевом матче (4:1).
Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев очинил уровень команды Ирана, с которой Россия проведет товарищеский матч.
