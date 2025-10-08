Бывший футболист "Спартака" назвал идеального кандидата на роль тренера команды

"Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков. Тогда будут результаты. Главное — не тратить время на долгую адаптацию. Например, Черчесов — отличный вариант", – приводит слова Ари "Спорт-Экспресс".
Ари играл в составе "Спартака" с 2010 по 2013 год. За это время он выступил в 110 матчах за красно-белых, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых летом 2024 года. В текущем сезоне под его руководством московская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. По итогам 11-ти туров чемпионата России "Спартак" набрал 18 очков. В понедельник, 6 октября стало известно, что совет директоров команды принял решение сохранить Станковича на должности главного тренера "Спартака".
Бывший футболист "Спартака" Ари ответил на вопрос, кого считает идеальным тренером для команды.
Фото: ФК "Спартак"