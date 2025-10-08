"Раньше, чтобы вызываться в сборную, ты должен был быть лучшим футболистом своей команды, а сейчас каждый игрок с российским паспортом — игрок сборной. На мой взгляд, Умяров — обычный футболист, он ни в чем не прибавил. Каким был давно, такой же и есть. Карпин сказал так, и я бы тоже так ответил", - сказал Мостовой в интервью "Матч ТВ".
Наиль Умяров впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. В сезоне-2025/2026 хавбек провел 13 матчей и сделал 3 голевые передачи за московский "Спартак".
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
Мостовой подверг критике решение вызвать Умярова в сборную России
Фото: РФС