Шамиль Газизов высказался о работе в махачкалинском "Динамо"

"Сейчас я чувствую себя прекрасно, поэтому говорить об амбициях было бы неправильно по отношению к болельщикам и клубу, в котором я работаю. Я здесь счастлив, занимаюсь любимым делом среди профессионалов. Я даже не рассматриваю другие варианты", - сказал генеральный директор "Совспорту".
Шамиль Газизов пришел в "Динамо" Махачкала в начале июля 2023 года. До этого он работал генеральным директором в "Уфе" и московском "Спартаке".
После 11-ти туров чемпионата России махачкалинское "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Следующая встреча пройдет 18 октября против "Краснодара" в рамках 12 тура Российской Премьер-Лиги.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал свою работу в дагестанском клубе.
Фото: ФК "Уфа"