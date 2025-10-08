Матчи Скрыть

Барко высказался о возможном уходе из "Спартака"

Полузащитник Эсекьель Барко высказался о возможном уходе из московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я остался в "Спартаке", это было моё решение. И я очень рад быть здесь", - приводит слова Барко Legalbet.

Эсекьель Барко выступает за столичный "Спартак" с июля 2024 года - контракт аргентинского полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

В летнее трансферное окно сообщалось, что футболист намерен покинуть московский клуб. Зарубежные СМИ сообщали, что аргентинец намерен вернуться на родину, так как этого требует его супруга.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +8
  • Не нравится