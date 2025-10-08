Непомнящий: Умяров докажет, что теперь он железный игрок обоймы сборной России

«Наиль за последние полтора сезона вырос просто многократно, абсолютно уверенный в себе молодой человек. Он важнейшая фигура в составе «Спартака», а состав «Спартака» не самый слабый, я вам скажу. Время пришло. Он докажет, что теперь он железный игрок обоймы сборной России», — заявил Непомнящий «Матч ТВ».
Наиль Умяров впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. В сезоне-2025/2026 хавбек провел 13 матчей и сделал 3 голевые передачи за московский «Спартак».
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
