Непомнящий: Умяров докажет, что теперь он железный игрок обоймы сборной России

Российский тренер Валерий Непомнящий отметил, что Наиль Умяров за последний сезон значительно прибавил и готов стать «железным» игроком сборной.
Фото: РФС
«Наиль за последние полтора сезона вырос просто многократно, абсолютно уверенный в себе молодой человек. Он важнейшая фигура в составе «Спартака», а состав «Спартака» не самый слабый, я вам скажу. Время пришло. Он докажет, что теперь он железный игрок обоймы сборной России», — заявил Непомнящий «Матч ТВ».

Наиль Умяров впервые в своей карьере получил вызов в сборную России. В сезоне-2025/2026 хавбек провел 13 матчей и сделал 3 голевые передачи за московский «Спартак».

В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.

