Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Мостовой назвал бредом идею запрета на участие легионеров в Кубке России

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном запрете на участие легионеров в матчах Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
"Я сначала подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20–30 млн? Ты договариваешься и скажешь: "Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь — правила такие". Бред", — приводит слова Мостового News.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что предложение запретить легионерам выступать в Кубке России поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Отмечалось, что глава ведомства положительно на него отреагировал и заявил, что инициатива будет проработана.

Также известно, что министр спорта планирует ужесточить лимит на легионеров по схеме "5 на поле – 10 в заявке" к 2028 году. По действующим на данный момент правилам, командам разрешается указывать в заявке 13 иностранных игроков, но выпускать на поле только 8 из них.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +7
  • Не нравится