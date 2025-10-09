Мостовой назвал бредом идею запрета на участие легионеров в Кубке России

"Я сначала подумал, что это какая-то шутка. У нас в командах по 10-15 иностранцев. А где они играть будут? Зачем их тогда покупать за 20–30 млн? Ты договариваешься и скажешь: "Смотри, у тебя только чемпионат, кубки ты играть не будешь — правила такие". Бред", — приводит слова Мостового News.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что предложение запретить легионерам выступать в Кубке России поступило министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Отмечалось, что глава ведомства положительно на него отреагировал и заявил, что инициатива будет проработана.
Также известно, что министр спорта планирует ужесточить лимит на легионеров по схеме "5 на поле – 10 в заявке" к 2028 году. По действующим на данный момент правилам, командам разрешается указывать в заявке 13 иностранных игроков, но выпускать на поле только 8 из них.
Фото: "Матч ТВ"