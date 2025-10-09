Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Сергей Силкин: не буду смотреть матчи сборной России – даже не знаю, с кем они играют

Российский тренер Сергей Силкин в беседе Rusfootball.info высказался о предстоящих матчах национальной команды с Ираном и Боливией.
Фото: Getty Images
"Буду ли я смотреть матчи сборной России? Наверное, нет. Я даже не знаю, с кем они сейчас играют. Не вижу смысла от товарищеских игр. Сборную нужно проверять во время официальных матчей, а не играть со всеми подряд. Хорошо, что хоть в регионы сборную привозят – люди порадуются", – сказал Силкин.

Команда Валерия Карпина встретится с Ираном 10 октября в Волгограде. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. 14 числа сборная России примет команду Боливии в Москве.

