Сергей Силкин: не буду смотреть матчи сборной России – даже не знаю, с кем они играют

"Буду ли я смотреть матчи сборной России? Наверное, нет. Я даже не знаю, с кем они сейчас играют. Не вижу смысла от товарищеских игр. Сборную нужно проверять во время официальных матчей, а не играть со всеми подряд. Хорошо, что хоть в регионы сборную привозят – люди порадуются", – сказал Силкин.
Команда Валерия Карпина встретится с Ираном 10 октября в Волгограде. Начало матча – в 20:00 по московскому времени. 14 числа сборная России примет команду Боливии в Москве.
Российский тренер Сергей Силкин в беседе Rusfootball.info высказался о предстоящих матчах национальной команды с Ираном и Боливией.
