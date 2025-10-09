Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Садулаев рассказал, как назначение Черчесова повлияло на "Ахмат"

Полузащитник "Ахмата" и сборной России Лечи Садулаев высказался о приходе Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненской команды.
Фото: ФК "Ахмат"
"Он мотивирует нас, сейчас в команде хорошая дисциплина, отсюда и положительный результат. Станислав Саламович всегда говорит по делу, может и голос повысить. Он человек с характером, кавказец, умеет найти правильные слова, после которых ты хочешь побеждать", – приводит слова Садулаева "Матч ТВ".

Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года, сменив на этом посту Александра Сторожука. На данный момент грозненская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 11-ти турах Российской Премьер-Лиги.

25-летний Садулаев является капитаном "Ахмата". Осенью 2025 года он был вызван в сборную России на октябрьские товарищеские матчи. 10 числа национальная команда встретится с Ираном в Волгограде. 14 октября сборная России сыграет с Боливией в Москве.

