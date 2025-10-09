"Потрясающий крайний защитник". Педро рассказал, как в Бразилии восприняли дебют Сантоса за сборную

"Насколько я знаю, Дуглас произвёл очень хорошее впечатление. А те люди, которые были хуже знакомы с его игрой, сейчас говорят, что он потрясающий крайний защитник. Повторный вызов – самый искренний ответ на вопрос, понравился ли Дуглас тренерскому штабу сборной", - цитирует Педро "Чемпионат".
Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с июля 2019 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 230 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 34 голевые передачи. В 2024 году бразильский футболист получил паспорт гражданина Российской Федерации. В сентябре текущего года Сантос дебютировал за сборную Бразилии в официальном матче против Чили (3:0) - защитник провел на поле весь матч.
Полузащитник "Зенита" Педро рассказал, как в Бразилии отреагировали на вызов Дугласа Сантоса в сборную.
Фото: ФК "Зенит"