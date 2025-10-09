Матчи Скрыть

Агент Батракова допустил переход футболиста в европейский клуб этой зимой

Представляющий интересы футболиста "Локомотива" Алексея Батракова агент Владимир Кузьмичев рассказал о планах продолжения карьеры игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
"Возможен ли трансфер зимой? Алексей сосредоточен провести сезон в "Локомотиве". Сейчас у клуба всё складывается неплохо. В том числе от игры Батракова будет зависеть, какое место займёт команда в РПЛ. Вероятность всегда есть. Если поступит предложение от большого клуба, которое устроит обе стороны, это, как минимум, будет рассмотрено, а дальше есть разные варианты. Как из примеров: можно заключить контракт, но остаться в аренде до конца сезона", - сказал Кузьмичев в интервью "Совспорту".

20-летний Алексей Батраков выступает за основную команду московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб футболист провел 15 игр, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего за "железнодорожников" атакующий полузащитник сыграл 58 матчей и сделал 40 результативных действий (27 забитых мячей и 13 результативных ассистов). Контракт игрока рассчитан до конца июня 2029 года.

За сборную России Батраков провел 7 игр и забил 2 гола. Дебют футболиста в национальной команде состоялся 15 ноября 2024 года в матче против Брунея.

