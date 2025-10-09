Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Защитник сборной России тренируется по индивидуальной программе

Игорь Дивеев индивидуально готовится к товарищескому матчу со сборной Ирана.
Фото: сборная России
Как сообщает источник, центральный защитник сборной России Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ирана.

Контрольная игра между Россией и Ираном состоится завтра, 10 октября. Встреча пройдет на "Волгоград Арене", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

