Защитник сборной России тренируется по индивидуальной программе

Как сообщает источник, центральный защитник сборной России Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ирана.
Контрольная игра между Россией и Ираном состоится завтра, 10 октября. Встреча пройдет на "Волгоград Арене", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: сборная России