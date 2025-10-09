Матчи Скрыть

Агент Боккетти заявил о готовности итальянца возглавить "Спартак"

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, ответил на вопрос о готовности итальянца возглавить красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Готов ли Боккетти возглавить "Спартак", если клуб к нему обратится? Да, готов, - сказал Андреа "РБ Спорт".

Боккетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, приняв участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Сейчас итальянский специалист тренирует молодёжную команду "Аталанты".

Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

