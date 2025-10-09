- Я не знаю, какие критерии для работодателя выставляет "Спартак" по отношению к тому, кого нанимают. Слышал, что опять в шорт-листе "Спартака" есть только иностранные фамилии вместо Станковича, - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Напомним, Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
Непомнящий поделился мнением о возможной смене тренера в "Спартаке"
Фото: "Чемпионат"