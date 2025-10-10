Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 1 1 1
Иран2 тайм

В РФС прокомментировали расистский скандал с участием Сперцяна и Ндонга

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал расистский скандал с участием полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и защитника "Ахмата" Усмана Ндонга.
Фото: РФС
"Не могу во что?то верить или во что?то не верить. Есть какое?то событие. Кто?то говорит, что есть, кто?то — что нет. Надо установить, было оно или нет. Как будет устанавливаться? По?разному. Для начала самое простое — это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких?то экспертов можно привлечь", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

"Краснодар" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Во втором тайме главный арбитр встречи показал красную карточку защитнику гостей Усману Ндонгу за неспортивное поведение - футболист нанес несколько ударов плечом по полузащитнику "быков" Эдуарду Сперцяну.

После матча Усман Ндонг заявил, что Эдуард Сперцян оскорбил его по расовому признаку. Полузащитник южан отверг обвинения и заявил, что Ндонг оскорблял его мать.

