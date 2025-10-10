В РФС прокомментировали расистский скандал с участием Сперцяна и Ндонга

"Не могу во что?то верить или во что?то не верить. Есть какое?то событие. Кто?то говорит, что есть, кто?то — что нет. Надо установить, было оно или нет. Как будет устанавливаться? По?разному. Для начала самое простое — это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких?то экспертов можно привлечь", - приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".
"Краснодар" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Во втором тайме главный арбитр встречи показал красную карточку защитнику гостей Усману Ндонгу за неспортивное поведение - футболист нанес несколько ударов плечом по полузащитнику "быков" Эдуарду Сперцяну.
После матча Усман Ндонг заявил, что Эдуард Сперцян оскорбил его по расовому признаку. Полузащитник южан отверг обвинения и заявил, что Ндонг оскорблял его мать.
Фото: РФС